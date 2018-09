Voici combien de passagers ont transité via Tanger Med

Quelque 1.741.212 passagers, 464.977 véhicules et 4.390 autocars ont transité via le port de Tanger Med, pendant toute la période de la campagne Marhaba 2018, qui s’est clôturée le 15 septembre, indique l’Autorité portuaire de Tanger Med.

Le port Tanger Med Passagers a enregistré, durant la campagne Marhaba 2018, une croissance de plus de 35% du flux retour des véhicules, par rapport à la même période de l’année 2017, souligne l’autorité portuaire dans un communiqué.

L’opération Marhaba 2018 a connu une semaine exceptionnelle, allant du 27 août au 02 septembre, durant laquelle le port a enregistré un trafic départ des passagers en augmentation de 202% par rapport à celui de la même période de l’année dernière, précise le communiqué, ajoutant que le flux du trafic s’est concentré, lors de cette même période, avec 295 127 passagers, 63 873 véhicules, et 352 autocars.

La même source note également qu’un pic record journalier a été enregistré lors de la journée du 27 août, avec 53 137 passagers et 10 510 véhicules, précisant qu’à l’exception de la semaine du pic retour qui a enregistré des temps d’attente allant jusqu’à 18 heures, le temps de passage moyen au port s’est établi à deux heures pendant toute la période de la campagne.

Ce trafic exceptionnel est dû à la saturation de l’ensemble des points de sorties terrestres et maritimes et la redirection de l’ensemble des passagers sortant vers le port Tanger Med, explique l’Autorité portuaire, rappelant que pour résorber les 18 kilomètres de bouchons constitués sur l’autoroute et la route nationale N°16, de nouveaux espaces d’attente au niveau des voies d’accès du port Tanger Med 1 et Tanger Med 2 ont été ouverts.

L’autorité portuaire assure que l’ensemble des acteurs de l’opération Marhaba 2018, à savoir l’autorité portuaire, la Direction générale de la sureté nationale, l’Administration des douanes, la Gendarmerie royale, les forces auxiliaires et les autorités locales, sous la coordination de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité “se sont mobilisés pendant cette campagne, et ont déployé tous les efforts nécessaires surtout en période de trafic exceptionnel pour mener cette opération dans les meilleures conditions”.

La capacité de la flotte Tanger Med-Algésiras déployée, pendant la campagne, était de 41.120 passagers et 8.500 véhicules par jour, avec un total de 12 ferries qui ont desservi les lignes régulières, soit en moyenne 40 rotations par jour, avec un départ toutes les demi-heures, note le communiqué.

Et d’ajouter que la capacité de stockage des véhicules en attente d’embarquement dans les zones intra-portuaires étaient de 4.500 véhicules, alors que les zones d’accès et d’inspection frontalière ont permis de traiter 700 véhicules par heure en entrée et 1.000 véhicules par heure en sortie du port Tanger Med Passagers.