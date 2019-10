Voici à quoi va servir la nouvelle CIN au Maroc (VIDEO)

Une nouvelle génération de la carte nationale d’identité électronique (CNIE) sera lancée au Maroc à partir de 2020.

Dans une déclaration à Le Site info, la responsable coordination et suivi des projets informatiques Salwa Jamila a assuré que les nouvelles CIN seront fabriquées en polycarbonate, matériau solide connu pour sa durabilité, soulignant que les Marocains de différents âges peuvent avoir cette nouvelle génération de cartes.

Salwa Jamila a également fait savoir que cette nouvelle carte offre une identité renforcée pour un meilleur service au profit des citoyens et des organismes. Et ce grâce à ses caractéristiques physiques et numériques qui la rendent plus sûre et fiable, permettant de sécuriser et de faciliter l’accès des citoyens aux services numériques. «Cette nouvelle carte s’est imposée avec l’évolution rapide des technologies et la démocratisation de leur utilisation par les citoyens au quotidien dans des procédures qui impliquent de plus en plus l’utilisation de l’identité, que ce soit dans le monde physique ou numérique. A côté de ces progrès, les risques se multiplient, notamment avec l’évolution des techniques de fraude et d’usurpation d’identité», a indiqué la responsable.

Et d’ajouter que dans un souci de prévenir toute forme de fraude et de protéger l’identité des citoyens, la DGSN a veillé à intégrer les dernières inventions et technologies garantissant un niveau élevé de sécurité pour le lancement de cette nouvelle génération de la CNIe. Elle comporte en effet une impression relief, des effets optiquement variables et une sécurité numérique.

Par ailleurs, les frais de timbres de cette nouvelle carte dotée de nombreux services seront de 75 dirhams.

S.L.