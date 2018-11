Voici à quoi va servir le deuxième satellite du Maroc (officiel)

Après le satellite Mohammed VI-A lancé le 8 novembre 2017, Mohammed VI-B, le deuxième exemplaire du programme spatial, a été mis en orbite le 20 novembre par Arianespace à bord du lanceur léger Vega.

Le système Mohammed VI A&B sera installé sur la même orbite à 700 kilomètres du sol, le second satellite sera séparé de la navette 55 minutes et 33 secondes après le décollage qui a eu lieu à 22h42 heure locale en Guyane (01h42 GMT). La complémentarité du duo de satellites de télédétection spatiale Mohammed VI A&B, permettra aux ingénieurs et techniciens marocains chargés de sa gestion, d’assurer une couverture plus rapide des zones d’intérêt.

Elle permettra aussi de fournir plus de 500 images par jour en haute résolution sur des superficies plus réduites. Les applications du programme de satellites Mohammed VI A&B serviront à appuyer les actions de secteurs clés du pays, à l’exemple du support en images pour la cartographie et le cadastre, de l’évaluation spatio-temporelle des espaces urbains et périurbains par les agences urbaines, du suivi des activités agricoles afin d’identifier les cultures et d’estimer leurs rendements, de la prévention et la gestion des catastrophes naturelles, ainsi que du suivi des évolutions environnementales telles que la désertification et les ressources en eau ou encore de la sécurisation des frontières liée à la lutte contre les réseaux criminels (trafics illicites, terrorisme) et la surveillance du littoral (reconnaissance de navires et pollutions).

Il est à rappeler que le programme Mohammed VI A&B, décidé par le roi Mohammed VI en 2013, est réalisé par le consortium Thales Alenia Space en tant que mandataire et Airbus en co-maîtrise d’œuvre. Cette technologie spatiale fait du Royaume du Maroc le premier pays sur le continent africain à se doter d’une constellation de satellites.

S.L.