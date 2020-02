Voici à quoi ressemblera la Cité des Métiers et des Compétences d’Agadir (VIDEO)

Le roi Mohammed V a présidé, ce jeudi, à la commune Drarga à Agadir, la cérémonie de signature de la convention relative au financement des Cités des Métiers et des Compétences (CMC), avant de procéder au lancement des travaux de construction de la Cité de la région de Souss-Massa.

Voici les points clés de l’offre de formation qui sera dispensée par la Cité des Métiers et des Compétences (CMC) Souss-Massa:

– Coût global de l’investissement: 430 MDH

– Démarrage de la formation: septembre 2021.

– 3.000 stagiaires en formation chaque année.

– L’offre concerne 10 secteurs de métiers et se décline en 88 filières de formation, avec 80% diplômantes et 20% qualifiantes.

– Les secteurs concernés: l’industrie, le digital & offshoring, la gestion & commerce, le tourisme et hôtellerie, le BTP, la santé, l’agriculture, la pêche, l’agro-industrie et l’artisanat.

– L’offre comporte 60% de filières nouvelles et 40% de filières restructurées.

– La CMC Souss-Massa comportera des espaces pédagogiques et de vie, dont un centre de langues et Soft Skills, un Career Center, un espace de co-working, une digitale Factory, un incubateur, une médiathèque, un centre de conférence et une maison des stagiaires.

