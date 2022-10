Vogue: le shooting d’Achraf Hakimi continue d’enflammer la Toile (VIDEO)

L’international marocain, Achraf Hakimi, et la mère de ses enfants, l’actrice Hiba Abouk, font la couverture du magazine mensuel « Vogue », dans la version arabe de son numéro spécial du mois d’octobre courant;

Le couple a enflammé la Toile avec un enregistrement vidéo de la séance de shooting pendant laquelle il a posé pour que le célèbre magazine choisisse la photo qui fera sa couverture. Et dans un article où « Vogue » a annoncé qu’Achraf Hakimi et Hiba Abouk ont été choisis come cover stars de son numéro spécial d’octobre, le magazine n’a pas hésité à qualifier le couple « d’exemple d’époux modernes et influenceurs, dont sont fiers de très nombreux Arabes, à travers le monde ».

« Vogue » a ajouté que ses deux cover stars présenteront dans son numéro spécial, « une image de leur vie commune et évoqueront leur vie de parents et comment cette dernière a influencé leur parcours professionnel respectif, entre autres révélations ».

Le célèbre magazine a également demandé à ses lecteurs de voir les coulisses du déroulement de la séance de shooting d’Achraf Hakimi et de Hiba Abouk.

A.A.