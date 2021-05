Vivant avec ses enfants au milieu des rats, une Casablancaise lance un SOS (VIDEO)

Elle habite dans une baraque infestée de rats et d’insectes de toutes sortes! De surcroît, elle a perdu son emploi à cause de la crise sanitaire qui perdure et dont on ne voit pas encore la fin.

Cette dame a également déclaré à Le Site info que son mari, ses enfants et elle survivent en ramassant des restes de nourriture dans les poubelles. Et quelques fois même, s’est-elle plainte, elle ne trouve rien à faire manger aux siens.

Les enfants se sont clochardisés et, pour faire taire leur faim, ont recours aux poubelles et aux bennes de la voirie à la recherche d’un morceau de pain rassis, a déploré notre interlocutrice dont le mari, lui aussi, a perdu son emploi.

Cette citoyenne, qui vit avec sa famille une situation de précarité des plus déplorables, a tenu à lancer un S.O.S. poignant aux bienfaiteurs et aux âmes charitables, sollicitant leur assistance et soutien.

Souhaitons que cet appel émouvant trouve vite des oreilles attentives de citoyens désirant accomplir une bonne action, en ce mois sacré de piété, de recueillement et de solidarité!

L.A.