Vitamine C et Zinc: des Marocains recourent à l’achat en ligne

Désespérés par la disparition de la vitamine C et du zinc dans les officines, des citoyens ont recours à l’achat en ligne de ces deux produits pharmaceutiques.

Ainsi, plusieurs sites électroniques y trouvent leur compte en proposant la vente de la vitamine C et du zinc, via Internet. Et au prix fort! Plus de 100 DH, selon les témoignages recueillis par Le Site Info de citoyens ayant eu récemment recours à cette pratique.

« Elémentaire, mon cher Watson! », car « l’occasion fait le larron », d’après le proverbe. Et ces sites de commerce en ligne s’occupent aussi de la livraison à domicile des clients ayant besoin de la vitamine C et du zinc et qui sont lassés d’attendre que les pharmacies puissent réapprovisionner leurs stocks.

Cependant, une source pharmaceutique a alerté, dans une déclaration à Le Site Info, sur la qualité douteuse de ces deux produits vendus « on line ». Une qualité loin d’être comparable et fiable à celle de la vitamine C et du zinc vendus en pharmacie et qui sont garantis par une autorisation officielle délivrée par le ministère de la Santé, a précisé notre source.

Celle-ci n’a pas manqué non plus d’attirer l’attention des citoyens afin qu’ils fassent preuve de vigilance quant aux compléments vendus en ligne. De même qu’elle a souligné que certaines pharmacies sont parvenues à se réapprovisionner en stocks de vitamine C, en attendant le réapprovisionnement prochain de stocks de zinc.

Larbi Alaoui (avec Rim Tbiba)