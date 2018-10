Visite royale: la prochaine destination du roi Mohammed VI

Après Marrakech, le roi Mohammed VI devrait se rendre cette semaine à Essaouira. Selon Al Massae, les autorités sont sur le qui-vive et les préparatifs pour la visite royale vont bon train.

Plusieurs réunions ont, en effet, été tenues à Marrakech et Essaouira où les hauts-responsables et les présidents d’arrondissements ont été appelés à faire preuve d’une grande vigilance. Les agents de la circulation et les éléments de la police judiciaire ont également reçu de nouvelles consignes à l’occasion de la visite royale.

Le quotidien a précisé que le roi Mohammed VI devrait inaugurer à Essaouira plusieurs projets socio-économiques et s’enquérir de l’état d’avancement des chantiers en cours. Le souverain vise à améliorer les conditions de vie de la population locale et renforcer les services et les infrastructures de base.

S.L.