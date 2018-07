Visite royale: ce qui est prévu à Al Hoceima

Selon Al Massae, le conseiller du roi Fouad Ali Al Himma s’est également rendu à Al Hoceima et a été aperçu avec le souverain, en voiture, dans l’un des principaux boulevards de la ville. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Nasser Bourita, chargé de la supervision du dispositif de sécurité, est également sur place.

Depuis l’arrivée, mardi 24 juillet, du roi Mohammed VI à Al Hoceima, les plus grandes avenues de la ville ont été investies d’éléments de la police. Les autorités sont sur le qui-vive et plusieurs mises en garde leurs ont été émises contre d’éventuelles erreurs.