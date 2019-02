Visite royale: Marrakech est en état d’alerte

Marrakech est en état d’alerte depuis mercredi 30 janvier, date à laquelle le roi Mohammed VI est arrivé à la ville ocre.

Selon Al Massae, le Souverain a été reçu par les hauts-responsables de Marrakech, soulignant que la visite royale devrait durer quelques jours. Et d’ajouter que le roi Mohammed VI devrait lancer plusieurs projets économiques à Marrakech et dans les environs, tenir des rencontres officielles et effectuer une visite dans la région d’El Haouz.

Le quotidien a précisé que le Souverain devrait également se rendre à la commune Tidli Misfiwa afin de lancer les travaux du barrage qui sera construit dans la région d’Ait Zad. Il devrait aussi inaugurer deux projets, le premier dans la commune d’Isni et le second à Moulay Brahim.

Pour rappel, une source de Le Site info avait confié que les autorités sont sur le qui-vive pour préparer la visite royale, ajoutant que les responsables mènent une course contre la montre afin de finaliser les projets qui devraient être lancés par le Souverain.

La dernière visite du roi Mohammed VI à Marrakech a eu lieu en octobre 2018. Il avait inauguré plusieurs projets dont la piscine semi-olympique couverte Sidi Youssef Ben Ali et des terrains de proximité «Askjour».

N.M.