Visite royale: les autorités de Salé mènent une course contre la montre

Depuis quelques jours, les préparatifs vont bon train devant la mosquée Moulay Ali Chrif, au quartier Tabriquet à Salé, où le roi Mohammed VI devrait accomplir demain la prière du vendredi.

Selon une source de Le Site info, les PJDistes du conseil municipal de la ville mènent une course contre la montre pour tout finir à temps et éviter une colère royale qui pourrait leur coûter leurs postes. Les grandes avenues ont ainsi été investies par des éléments de la police, plusieurs ruelles ont été relookées, les trottoirs ont été peints et le quartier a été nettoyé, au grand bonheur des habitants de la ville.

Les PJDistes de la ville continuent tout de même de s’inquiéter, sachant particulièrement que le roi Mohammed VI a reporté, pour la seconde fois consécutive, l’inauguration de plusieurs projets, prévue initialement la semaine écoulée, à Salé, à cause de la situation environnementale des plus déplorables où patauge la ville. A la tête de ces projets, un centre solidaire sur la route de Kénitra ainsi que d’autres projets sociaux.

Rappelons que le Souverain a procédé, mardi dans la province de Benslimane à l’inauguration d’un Centre d’addictologie.

Réalisé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour un investissement global de 6 millions de dirhams, ce Centre, le premier du genre dans la province de Benslimane, développera des actions de sensibilisation et de prévention contre l’usage des stupéfiants, assurera la prise en charge individualisée, médicale et sociale, des personnes souffrant d’un comportement addictif et œuvrera en faveur d’une implication effective des familles dans les actions de prévention.

N.M.