Visite royale: les autorités de Marrakech sur le qui-vive

Les autorités avaient d’ailleurs relooké Marrakech, peint les trottoirs et orné les avenues par des drapeaux et des photos du souverain à l’occasion de la visite royale effectuée la semaine dernière.

Pour sa part, le ministre de la Jeunesse et des Sports Rachid Talbi Alami s’est rendu à la piscine semi-olympique, dans la région de Sidi Youssef Ben Ali, et aux centres socio-sportifs de proximité situés dans la région de Ménara qui seront également inaugurés par le roi.

Selon Hespress, les autorités sont actuellement sur le qui-vive, précisant que les différentes avenues et ruelles de la ville ocre ont été investies par des éléments de la police. Et d’ajouter que le wali de Marrakech, Karim Kassi Lahlou, veille en personne sur les projets qui seront inaugurés par le souverain. Il s’est même rendu à Benguerir et a visité, en compagnie de hauts-responsables de la région de Rhamna, plusieurs projets que le roi Mohammed VI devrait lancer.