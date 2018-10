Visite royale: arrestation de six personnes à Marrakech

La police de Marrakech a interpellé vendredi 5 octobre six personnes pour avoir traqué le cortège royal. Le roi Mohammed VI effectue, en effet, une visite depuis mardi à la ville ocre pour s’enquérir de l’état d’avancement de certains projets socio-économiques.

Selon une source de Le Site Info, une enquête a été ouverte par les autorités et les six mis en cause ont été entendus, soulignant que ces derniers voulaient rencontrer le Souverain à tout prix.

Rappelons que les plus grandes avenues de la ville ocre ont été ornées de drapeaux et de photos du roi et ont été investies d’éléments de la police à l’occasion de la visite royale.

R.E.