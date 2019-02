La visite du roi d’Espagne au Maroc confirmée

La visite du roi d’Espagne Felipe VI au Maroc est confirmée. Le ministère des Affaires étrangères et le Palais royal espagnols ont annoncé, ce lundi, que le Souverain espagnol, accompagné de son épouse la reine Letizia, effectuera une visite d’Etat au Maroc les 13 et 14 février.

“Leurs Majestés (…) effectueront une visite d’État au Maroc les 13 et 14 février prochains, répondant ainsi à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI”, a indiqué un communiqué du MAE espagnol.

Et d’ajouter: “Cette visite d’État servira à refléter au plus haut niveau l’excellence et l’intensité des relations bilatérales entre l’Espagne et le Maroc”.

Un communiqué du ministère de la Maison royale, du protocole et de la Chancellerie a confirmé l’information un peu plus tard dans la journée, annonçant que le Souverain “aura des entretiens officiels avec son illustre hôte”. Et d’ajouter que “les deux Souverains présideront la signature de conventions entre les deux pays”.

Le roi Mohammed VI offrira, au Palais royal à Rabat, un dîner officiel en l’honneur du roi et de la reine d’Espagne ainsi que la délégation les accompagnant, précise également le communiqué.

Accompagné d’une importante délégation composée de ministres et d’hommes d’affaires, le couple royal devrait se rendre à Rabat et Casablanca.

Le quotidien espagnol El Pais avait annoncé la nouvelle il y a quelques jours, précisant que le roi et la reine d’Espagne rendront visite au Salon international de l’édition et du livre (SIEL) de Casablanca, qui se tiendra du 7 au 17 février. L’Espagne étant l’invité d’honneur de la 25e édition du SIEL. Et de souligner que plusieurs accords bilatéraux devraient être signés entre les deux pays.

Rappelons que la dernière visite du Souverain espagnol au Royaume remonte à juillet 2014, soit un mois après sa prise de pouvoir.

