Visite du roi d’Espagne au Maroc: ce que l’on sait

Le roi d’Espagne Felipe VI et son épouse, la reine Letizia, effectueront une visite au Maroc à partir du mercredi 13 février. Accompagné d’une délégation importante composée de ministres et d’hommes d’affaire, le couple royal se rendra à Casablanca et Rabat.

Selon Akhbar Al Yaoum, les préparatifs, qui se déroulent dans le plus grand secret, pour la visite du roi et de la reine au Maroc vont bon train.

A ce propos, un journaliste espagnol a confié au quotidien que la visite du roi Felipe VI au Maroc ne sera pas annulée cette fois-ci. Elle a en effet été reportée à plusieurs reprises par le passé sans raisons valables.

Le journaliste a d’ailleurs expliqué que tous les indices démontrent que la visite aura bien lieu la semaine prochaine vu le retour en force du roi Mohammed VI qui a inauguré plusieurs projets ces derniers jours.

Selon El Pais qui avait annoncé l’information il y a quelques jours, plusieurs accords bilatéraux devraient être signés entre les deux pays. Il a précisé que le roi et la reine d’Espagne rendront visite au Salon international de l’édition et du livre (SIEL) de Casablanca, qui se tiendra du 7 au 17 février. L’Espagne étant l’invité d’honneur de la 25e édition du SIEL. Et de souligner que la dernière visite du Souverain espagnol au Royaume remonte à juillet 2014, soit un mois après sa prise de pouvoir.

Rappelons par ailleurs qu’après avoir été reçu par le roi Mohammed VI le 19 novembre dernier à Rabat, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, avait annoncé “une future visite officielle” du roi Philippe VI et de la reine Letizia d’Espagne au Maroc en 2019.

