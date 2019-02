Visite du prince Harry au Maroc: ce que l’on sait

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle effectueront, du samedi 23 au lundi 25 février, une visite officielle au Maroc, a annoncé vendredi 8 février le palais de Kensington.

Cette visite a été programmée à la demande de la reine Élisabeth. Le couple princier se rendra dans le Royaume pour une visite de trois jours, qui mettra en exergue deux points essentiels: l’éducation des filles et l’autonomisation des jeunes.

“Cette visite s’appuie sur les relations étroites entre le Royaume-Uni et le Maroc”, a déclaré le porte-parole du palais de Kensington. “Le duc et la duchesse attendent avec impatience cette visite qui mettra en lumière les rôles essentiels de l’éducation des filles et de l’autonomisation des jeunes dans la construction du Maroc moderne”.

La visite du prince Harry et de son épouse au Maroc intervient près de quatre décennies après celle de la reine d’Angleterre. En 1980, la monarque, alors âgée de 53 ans, s’était rendue au Maroc pour la première et dernière fois dans le cadre de sa tournée de deux semaines en Italie et en Afrique du Nord.

A noter que la duchesse de Sussex Meghan Markle, 37 ans, entrera dans son huitième mois de grossesse au moment de la visite.

A.K.A.