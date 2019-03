Visite du Pape: voici les rues à éviter à Rabat

Les autorités de Rabat ont décidé d’interdire le stationnement au niveau de plusieurs rues et avenues de la capitale à l’occasion de la visite du Pape François au Maroc, prévue les 30 et 31 mars.

Selon un arrêté de la Wilaya dont le Site info détient copie, , les voitures n’auront plus le droit, à partir du vendredi 29 mars, de se garer au boulevard Hassan II, entre le pont Moulay El Hassan et le rond-point de Bab El Had, à l’avenue Mohammed V, à l’avenue Moulay El Hassan, entre place Annasr et place Al Wahda Al Ifriquia, à Patrice Lumumba, Chellah, Ahmed El Yazidi, Moulay Ismail, entre le rond-point Ibrahim Lincoln et l’intersection de l’avenue Al Alaouiyine et Abdelmoumen, avenue de l’Algérie, Moulay Youssef, Yaakoub Al Mansour, Ibn Toumart, Ibn Khaldoun et Ibn Hazm.

Le stationnement est aussi interdit au niveau des avenues Al Mansour Dahbi, les princesses, Tarik Bnou Ziyad, Moussa Bnou Noussair, Al Mouqawama, Omar Bnou Al Khattab, Bin Louidane, Haj Hassan, Al Majd, Al Horiya, Azzaytoune, Assanaoubar, Annakhil et Abderrahim Bouabid.

Cette décision concerne également les rues Idriss Al Akbar, Idriss Al Azhar, Taza, Tour Hassan, Saadiyin, Oujda, Almohades, Mérinides, Almoravides, Assila, Tafraout, Zagora, Sefrou, Moulay Driss, Bni Mtir, Al Khalil, Bayt Lahm et Inawen.

Dimanche 31 mars, les voitures n’ont pas droit de stationner au niveau des avenues Mehdi Ben Barka, Bni Mtir, Alger, Tarik Bnou Ziyad, Moulay El Hassan, Patrice Lumumba, Chellah, Moussa Bnou Noussair, Yaakoub Al Mansour, Ibn Rochd et les princesses. Les rues Henry Dunan, Kafssa, Hassan 1er, Ghouat et Tripoli sont également concernées.

«Quiconque enfreindra les dispositions de cet arrêté sera passible des sanctions prévues par les lois en vigueur», alerte la Wilaya.

N.M.