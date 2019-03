Visite du Pape: mauvaise nouvelle pour les usagers du Tram à Rabat

La direction du tramway de Rabat a annoncé que la circulation entre Rabat et Salé sera suspendue ce samedi 30 mars de 6h à 18h.

La direction a précisé que la circulation sera limitée à Rabat, soulignant que la première ligne reliera Madinat Al Irfane à la gare Rabat ville et la seconde reliera l’hôpital Moulay Youssef à Bab Chellah.

Si les raisons de cette décision, qui obligera les citoyens à se ruer sur les grands taxis, n’ont pas été dévoilées, cette suspension du trafic est certainement due à la visite du Pape François à Rabat.

Rappelons qu’en prévision de la visite samedi et dimanche du Souverain pontife sur invitation du roi Mohammed VI, la capitale a fait l’objet de préparatifs soutenus pour remettre à neuf ses artères, places et rues, et des mesures ont été prises pour fluidifier la circulation. La Wilaya a d’ailleurs annoncé que le stationnement est interdit au niveau de plusieurs rues et avenues de Rabat. «Quiconque enfreindra les dispositions de cet arrêté sera passible des sanctions prévues par les lois en vigueur», alerte la Wilaya.

K.Z.