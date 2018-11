Visite du pape au Maroc: des chrétiens marocains entrent en jeu

Depuis l’annonce par le Vatican de la visite du pape François au Maroc les 30 et 31 mars, le Comité des chrétiens marocains, prévoit d’organiser une série d’activités pour une éventuelle reconnaissance des chrétiens marocains. Rappelons que ces derniers ne sont pas reconnus par les autorités marocaines, les chrétiens marocains ne bénéficiant pas du droit de réunion pour le culte.

C’est un peu dans ce sens et pour intensifier les activités liées au christianisme que le Comité des chrétiens marocains a organisé une conférence de presse lundi dernier à Rabat. Une dizaine de jours avant l’arrivée papale, il a été décidé un point de presse dans la capitale du Royaume où sera présenté le rapport annuel du Comité des chrétiens marocains.

Un mémorandum sur les droits des chrétiens marocains sera présenté le 27 mars lors d’un second point de presse. Le mémorandum sera envoyé aux ministres de la Justice et de l‘Intérieur ainsi qu’au Conseil national des droits de l’homme et Al Wassit l’héritier naturel de Diwan Al Madhalim.

Selon Farah Ben El Caïd, porte-parole du Comité des Marocains Chrétiens, on anticipera également l’organisation d’une prière de masse pour les chrétiens marocains dans un espace public non encore déterminé au second jour de la visite du pape.

Officiellement, le pape François se déplacera au Maroc avec l’objectif de traiter des questions relatives à l’émigration des chrétiens africains du Maroc vers Europe. Peut-être que les chrétiens marocains à travers leur Comité qui est membre de l’Association Marocaine des droits et des Libertés Religieuses, tous deux non reconnus, pourront y glisser leur africanité.

M.J.K.