Visite de Köhler au Maroc: le polisario veut jouer les trouble-fête

Ceci après la visite de l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU aux camps de Tindouf, ayant suivi celle qu’il a effectuée en Mauritanie. Et selon le quotidien Al Massae de ce mercredi 28 juin, le polisario veut profiter de la visite de Horst Köhler au Maroc, à Rabat d’abord puis à Laâyoune après, dans une tentative d’inciter la population à manifester pour faire pression sur le Royaume. De même que les réseaux sociaux et les séparatistes de l’intérieur se sont mobilisés pour le même dessein et s’égosillent à appeler aux manifestations. Le journal ajoute également que le polisario invite les séparatistes de l’intérieur à brandir les drapeaux de la fantoche république sahraouie, tout le long de cette première visite de l’envoyé personnel d’Antonio Guterres au Maroc. L.A.

