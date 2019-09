Visas touristiques: l’Arabie Saoudite exclut les Marocains

L’Arabie Saoudite délivrera pour la première fois des visas touristiques. L’annonce a été faite vendredi par Ahmed al-Khateeb, président du conseil d’administration de la Commission saoudienne du tourisme et du patrimoine national.

À travers cette démarche, Riyad vise à diversifier son économie et préparer l’après-pétrole. La relance du tourisme étant l’une des pièces centrales du programme de réforme « Vision 2030 » du prince héritier Mohamed Ben Salman (MBS).

Le royaume wahhabite va ainsi offrir en ligne des visas de tourisme aux ressortissants de 49 pays, dont les Etats-Unis, l’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande. En plus de 7 pays d’Asie et 38 pays européens. En revanche, le Maroc est exclu de cette liste.

Par ailleurs, al-Khateeb a annoncé que son pays facilitera également le dress code pour les femmes étrangères, leur permettant de sortir sans la “abaya” couvrant tout leur corps et qui est toujours obligatoire pour les femmes saoudiennes. Toutefois, les femmes étrangères seront tenues à « s’habiller de manière pudique », a-t-il ajouté dans une déclaration à Bloomberg News.

À noter que les visas délivrés par le royaume ultra-conservateur étaient notamment réservés aux travailleurs expatriés, leurs familles ainsi qu’aux pèlerins musulmans.

S.L. et M.A.S.