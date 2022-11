Visas Schengen: vers le début d’une sortie de crise ?

Une groupe de députés et d’élus français, en visite au Maroc, demande que les deux pays dépassent cette crise de visas Schengen refusés aux ressortissants marocains (ndlr, même remplissant toutes les conditions requises pour l’octroi de ces documents).

Une crise, pour rappel, qui perdure depuis plus d’une année, quand le gouvernement français a décidé de réduire le nombre de visas octoyés aux Marocains de 50%, pour faire pression sur le Royaume.

L’Agence France Presse (AFP) a révélé que le groupe parlementaire français a lancé un appel afin que les deux pays dépassent ce différend et cette crise implicite qui ont affecté les relations bilatérales et de partenariats entre la France et le Maroc.

À ce propos, lors de cette visite, organisée à l’initiative du Groupe d’amitié parlementaire Maroc-France, Vincent Delahaye, sénateur de l’Essone (Ile-de-france) et l’un des vice-présidents du Sénat a affirmé qu’il faut trouver des solutions à cette situation latente, dans les plus brefs délais, ainsi qu’essayer d’avoir recours à « une solution acceptable pour tous ».

Notons que le président du Groupe d’amitié parlementaire Maroc-France à la Chambre des représentants, Habib El Malki, s’est entretenu, samedi au siège de la Chambre, avec une délégation de parlementaires et d’élus français actuellement en visite dans le Royaume à l’initiative du « Cercle Eugène Delacroix ».

A l’entame de cette rencontre avec la délégation française conduite par le vice-président du Sénat français, Vincent Delahaye, El Malki a rappelé les liens historiques forts unissant le Maroc et la France, rappelant les grands sacrifices des soldats marocains et leur contribution distinguée à la libération de la France pendant la Seconde Guerre Mondiale, indique un communiqué de la Chambre des Représentants.

Il a relevé, dans ce sens, que les relations entre les deux pays sont multidimensionnelles couvrant, entre autres, les aspects humains, civilisationnels, économiques et politiques.

Pour sa part, Delahaye a affirmé que le Maroc constitue « un partenaire éminemment important pour la France en Afrique et au Maghreb », saluant les progrès remarquables que connaissent les provinces du Sud du Royaume, notamment la ville de Dakhla.

Après avoir souligné la solidité du socle sur lequel reposent les relations franco-marocaines, les membres de la délégation française, qui regroupe des parlementaires, élus et Hommes d’affaires, ont fait observer que le Maroc est le premier partenaire économique de la France en Afrique, rappelant que la communauté française résidant au Maroc avoisine les 100.000 Français.

L.A. (avec MAP)