Visas Schengen: le Maroc cherche des solutions aux retards

La secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères vient de faire part de la prochaine tenue d’une réunion entre le gouvernement El Othmani et une Commission de l’Union européenne. L’ordre du jour sera les retards considérables constatés de la délivrance des visas Schengen aux citoyens marocains et ceux concernant les rendez-vous aux consulats ou aux centres TLS contact Maroc des différentes villes du Royaume.

Des déclarations faites par Mounia Boucetta, lors de la session hebdomadaire des questions orales, sous l’Hémicycle, lundi dernier, précisent nos confrères de hespress. Elle a ajouté que ladite rencontre, prévue au cours de ce mois de mai, sera le prélude à d’autres réunions avec les représentants consulaires des pays européens concernés. Et ce, afin de trouver les solutions idoines, permettant de faciliter aux ressortissants nationaux les conditions d’obtention du visa Schengen.

Quant à la façon dont ces demandeurs de visa sont reçus et dont ces derniers se plaignent énormément, elle a aussi été abordée par la secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères. Celle-ci a expliqué que le ministère de tutelle suit ce dossier avec un intérêt particulier et constant. Et de préciser que la débandade et l’anarchie pointées sont aussi du fait de certains citoyens ne respectant pas les mesures de sécurité imposées au sein des consulats et des centres de TLS contact Maroc.

Rappelons que selon plusieurs sources concordantes, les prestataires BLS International pour l’Espagne ou TLS Contact pour l’Italie et la France, n’affichent plus de rendez-vous avant début septembre. Ce qui a provoqué la colère de nombreux marocains.

A rappeler cette politique des deux poids, deux mesures qui permet aux ressortissants européens de se rendre au Maroc sans besoin d’un quelconque visa!

Larbi Alaoui