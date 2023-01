Visas Schengen : la France a doublé la délivrance de visas aux Marocains en 2022

Le site officiel du ministère de l’Intérieur français a publié ce jeudi un fichier sur la délivrance des visas aux étrangers en 2022. Il en ressort que la France a délivré 142.921 visas aux Marocains en 2022 soit une hausse de 105,9% par rapport à 2021 (69.408 visas délivrés). Le Maroc arrive ainsi 2e en termes de nationalités derrière l’Inde (158.619 visas) et devant l’Algérie (131.264 visas délivrés). La Turquie et la Chine arrivent respectivement 4e et 5e.

Le ministère note que malgré une dynamique prononcée en 2022, les 3 nationalités du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie) ne représentent seulement que 360.821 visas contre 766.299 visas délivrés en 2019. Rappelons qu’une crise diplomatique avait lié la France au Maroc, à l’Algérie et la Tunisie en 2020. Le nombre d’octrois de visas a fortement chuté cette année-là.

La Fédération marocaine des droits du consommateur, présidée par Bouazza Kherrati, avait d’ailleurs demandé à l’ambassade de France au Maroc de rembourser les frais engagés aux ressortissants marocains dont les demandes d’obtention de visas Schengen ont été refusées.

Ci-dessous, l’intégralité du fichier « l’essentiel de l’immigration » publié par le ministère de l’Intérieur français ce jeudi.