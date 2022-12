Visas pour la France : Catherine Colonna va rencontrer Bourita

C’est une bonne nouvelle pour les relations Maroc-France. Un nouvel ambassadeur de France a été nommé au Maroc. Christophe Lecourtier était directeur général de Business France. Selon l’AFP, il a reçu mardi les agréments des autorités marocaines.

On apprend également que la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna sera en visite à Rabat les 15 et 16 décembre prochain. En ligne de mire: la question des visas et une visite d’Emmanuel Macron au Maroc. Les relations entre le Maroc et la France sont donc en bonne voie de guérison.