Visas de travail en Israël : des escros démasqués à Casablanca (PHOTO)

Les autorités casablancaises ont procédé à la fermeture d’un cabinet qui leurrait ses victimes avec une promesse de travail en Israël.

Le cabinet, dont les dirigeants avaient publié une annonce promettant des emplois à 7.000 shekels (environ 23.000dh) en Israël à des Marocains en quête d’une vie meilleure, ont vu leur « activités » suspendues. Les autorités de la ville sont ainsi intervenues dans la soirée du 24 août pour mettre fin à cette supercherie.

Une affiche a été placée au niveau de l’immeuble où se trouve le bureau d’« intermédiation » (au niveau du quartier Mers Sultan dans la rue Mustapha Maani), indiquant que le bureau est fermé « pour causes administratives ».

La fermeture du cabinet intervient à quelques heures de la publication d’un démenti du Bureau de liaison d’Israël à Rabat (dont Le Site Info détient une copie). Dans ce démenti, le bureau de liaison indique n’avoir aucun lien avec cette « structure ». Le Bureau de liaison indique qu’il n’existe même pas d’accord officiel entre les deux pays qui pousserait une quelconque partie à se lancer dans ce genre d’activité.

Plusieurs jeunes Marocains se sont ainsi retrouvés victimes de cette arnaque, dont le modus operandi indique que le montant de 7.000 shekels est déductible des frais d’intermédiation, de logements, de transport, d’assurance, etc., en plus de verser des « frais de dossiers ». Il semble que ce type d’arnaque soit calqué sur une autre pratique similaire, qui invite les intéressés à se présenter à des cabinets promettant des contrats de travail au Canada, après quoi l’on demande aux « candidats » de verser des sommes allant entre 300 et 400 dirhams pour le traitement de leurs dossiers.

Bien évidemment, les fameux cabinets de recrutement aspirent à tirer le maximum de profits possible de leurs victimes, avant de leur dire que leur demande a été rejetée pour un quelconque motif.

