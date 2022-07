Visa Schengen: véritable casse-tête pour les Marocains

La députée du groupe parlementaire du Mouvement populaire (MP), à la chambre des représentants, Aziza Boujrida, a révélé les difficultés que rencontrent les Marocains pour l’obtention du visa de l’espace Schengen.

Dans une question adressée au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, la députée harakiste a souligné que les Marocains désirant obtenir le visa Schengen éprouvent de grands accrocs en relation avec la demande d’obtention dudit document, permettant l’accès aux pays de l’espace européen précité. Et ce, car pour obtenir ce « sésame », il faut prendre sa patience en mal pendant plusieurs longs mois, parfois, surtout auprès des services français et espagnols, au Maroc.

Membre de la Commission de l’enseignement, de la culture et de la communication, Aziza Boujrida a aussi précisé que les divers et multiples achoppements pour l’obtention du visa Schengen retardent énormément les intérêts des citoyens marocains, tels que les hommes d’affaires, les étudiants et les malades, ainsi que ceux des personnes désirant faire du tourisme, entre autres demandeurs.

Dans le même sillage, la députée du MP a abordé la question de la revue en hausse des frais qu’occasionnent la demande du visa Schengen et le fait de non remboursement de ces derniers en cas de refus de la demande. Sans oublier que lesdits frais sont en nette augmentation, en sus des montants exigés pour leurs services par les centres de demandes de visas.

Malgré le fait que cela dépend de la souveraineté des décisions des pays dont on demande le visa, le MAE marocain se doit de prendre les mesures qui lui semble adéquates, à même de résoudre ces problématiques. Ou, du moins, donner la priorité d’obtention du visa Schengen aux demandes en rapport à des causes professionnelles, estudiantines ou relatives à la santé des citoyens, ainsi qu’en rapport à des raisons d’urgence extrême, a également ajouté la députée harakiste.

L.A.