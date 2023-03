Visa Schengen : le problème des intermédiaires arrive au parlement

Passer par un intermédiaire pour avoir un rendez-vous visa Schengen est devenu la norme au Maroc, plus précisément à Casablanca où il est quasi impossible de décrocher le précieux sésame.

Le sujet a été abordé cette semaine au Parlement par la députée Touria Afif. La Pjdiste a partagé la souffrance des citoyens marocains qui se battent tous les jours et se voient contraints de céder à cette pratique houleuse pour pouvoir se déplacer à l’étranger.

Afif a expliqué que les intermédiaires extorquent d’importantes sommes d’argent allant jusqu’à 1500 dirhams par personne en échange d’une prise de rendez-vous dans les différents consulats du royaume. La parlementaire PJdiste a invité le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a trouvé une solution à ce problème et mettre fin à ce virus qui ne cesse de se propager et qui fait bien des dêgats aux citoyens.