Visa Schengen: le coup de gueule d’Amine Radi (VIDEO)

Décidément, l’obtention du visa Schengen par des Marocains auprès des consulats de la République française et des TLS Contact, chargés de la réception des demandes France-visas et des rendez-vous, devient de plus en plus ardue, plus mythique même que la fameuse quête du Graal! Un “Sésame” qui refuse obstinément et sans raison logique aucune de s’ouvrir devant les Marocains!

Et nos compatriotes sont de plus en plus nombreux à avoir été désagréablement surpris du refus de leur demande de visa et ce, malgré le fait qu’ils remplissent toutes les conditions requises, dont les conditions pécuniaires. Hommes d’affaires, artistes, touristes n’étant pas à leur premier séjour en France et en Navarre, connaissant même beaucoup mieux “la Douce France”, ses villes, ses sites que des millions de Français “de souche” ont ainsi été déboutés et privés du visa Schengen.

Dans une vidéo, l’humoriste marocain Amine Radi, qui possède aussi la nationalité française, raconte à son tour ses pérégrinations dans son propre pays d’origine, dans des consulats et des TLS à la quête du visa Schengen pour sa maman. Il en fera le thème de son prochain spectacle, a-t-il promis. Mais en attendant, il raconte ses allers-retours subliminaux dans le consulat,-où il n’a pas le droit d’accéder, à cause de la grille installée à l’entrée “car il y a le covid”-, ces rendez-vous “dans six mois”, les réponses inouïes qu’il a reçues concernant des mails qu’il fallait envoyer à telle adresse et non pas à une autre, du genre de courriels demandés, etc, etc, etc.

Conclusion, pas de RDV avant six mois! Amine Radi en rit… jaune! Mieux vaut en rire que d’en pleurer, n’est-ce pas? Mais la façon que l’humoriste relate pour pouvoir avoir un RDV donne envie d’enrager, de pester, de s’insurger. Laquelle façon est la proposition d’un intermédiaire, un “semsar” qui l’a suivi jusqu’à sa voiture et lui a proposé de lui faire rencontrer Untel qui pourra lui arranger un RDV, …en contrepartie de 5000 DH!

