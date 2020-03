Visa Schengen: ce qui va changer à partir de septembre 2020

Les services de l’ambassade de France au Maroc travaillent actuellement sur un nouveau projet, afin de faciliter l’accès au visa Schengen aux Marocains.

Selon une source bien informée qui s’est confiée à Le Site info, le traitement des dossiers pour les visas se fera bientôt uniquement dans les villes de Rabat et Casablanca où du personnel sera recruté. Si le dépôt des demandes de visas sera toujours effectué via TLS Contact, le traitement ne se fera plus dans les autres villes où le manque de personnel retardait énormément les choses.

Les demandes de visas seront ainsi dématérialisées et ceux qui désirent obtenir le précieux sésame n’auront pas besoin de se rendre à Casablanca ou Rabat pour déposer leur dossier. “Nous sommes conscients des longues attentes que subissent certains Marocains qui demandent un visa, mais je peux vous assurer que nous prenons la problématique très au sérieux. Les courriers des demandeurs de visa sont lus avec beaucoup d’attention et ce nouveau système va nous permettre de traiter beaucoup plus rapidement les demandes, puisqu’il n’y a aura plus de sous effectifs. En tout cas beaucoup moins qu’avant”. Ces changements devraient être opérationnels d’ici la rentrée prochaine.

S.L.