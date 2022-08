Visa Schengen: attention aux arnaqueurs

Depuis la réduction drastique du nombre d’octrois de visas Schengen, une arnaque prend chaque jour de l’ampleur. Pas une semaine ne passe sans que l’on entende parler de nouvelles victimes, rapporte le quotidien Les ECO.

Depuis la réduction drastique du nombre de visas octroyés pour la France, la majorité des demandeurs de visa se rabattent sur l’Espagne. Profitant de la naïveté de citoyens prêts à passer par des voies illégales pour espérer obtenir ce document de voyage, des réseaux d’entremetteurs, intermédiaires, rabatteurs et autres arnaqueurs s’engouffrent dans la faille.

Pas une semaine ne passe sans que l’on entende parler de victimes dont le nombre augmente jour après jour. «Devant l’appétit des citoyens à obtenir des rendez-vous pour les demandes de Visa Schengen auprès des centres BLS et TLS, des mercenaires se sont installés et prétendent vendre des créneaux proches. Ils proposent leurs services sur les réseaux sociaux.

Les potentiels clients les contactent et les escrocs ont des approches bien rodées pour les mettre en confiance. Ils demandent à leurs victimes ainsi rassurées de procéder au paiement des frais par carte bancaire. La victime communique à son interlocuteur les informations de sa carte.

Un instant plus tard, la victime reçoit de sa banque le code SMS de validation de paiement qu’il communique à l’escroc, et l’opération de paiement est ainsi validée. Toutefois, il s’agit d’une opération de paiement pour une recharge de la M-Wallet de l’escroc. Ce dernier ne se contente pas d’une unique opération, il affirme à la victime que le paiement a échoué sous prétexte qu’il a mal saisi le code et ils recommencent l’opération une 2e fois, puis une 3e fois», dénonce Ismail Bellali, directeur général du Centre monétique interbancaire (CMI).

Évidemment, les arnaqueurs ont bien étudié leur sujet et savent comment mettre en confiance leurs victimes, d’autant plus que les rendez-vous étant rares, ne pas saisir l’occasion signifierait que quelqu’un d’autre le ferait. Une femme, dans l’urgence d’obtenir un RDV pour elle et son mari pour des raisons médicales, a validé 5 fois le prélèvement de 2.000 DH sur son compte bancaire.

Face à la prolifération de ce type d’arnaques, les questions fusent : Comment ces intermédiaires réussissent-ils à avoir les rendez-vous (RDV) alors que cette opération nécessite de renseigner plusieurs données personnelles, notamment sur le voyage ? Comment peut-on rendre les RDV cessibles ?

Recourir à des intermédiaires, pour les RDV de dépôt de visas, est devenue presque généralisée. Notons que BLS International Services Ltd a le monopole du service et plusieurs sources parlent de souci de centralisation, surtout pour le centre de Casablanca et région qui couvre une zone géographique large et surpeuplée, notamment Marrakech et Casablanca. Pour certains, ce serait l’une des premières causes favorisant de telles arnaques.

La combine des intermédiaires est de s’emparer des rendez-vous dès qu’une disponibilité apparaît. Ils mettent ce rendez-vous en vente au plus offrant, via des annonces sur les réseaux sociaux et autres sites d’annonces.

Les rendez-vous étant rares, ne pas saisir l’occasion signifierait, pour les personnes cherchant désespérément un créneau de rendez-vous, que quelqu’un d’autre le ferait. Or, pour confirmer le rendez-vous, il faut payer 1.500 DH pour certains, 2.000 DH pour d’autres. Des prix exorbitants, quand on sait qu’il faut débourser autour de 160 DH par la voie normale. Pour ce qui est des montants, ceux-ci varient en fonction de l’appétit de l’intermédiaire.

Au début, ils annoncent qu’ils vous adresseront le lien officiel de paiement, mais ils vous envoient un lien «fake», puis vous rappellent pour vous dire que ça ne fonctionne pas avec votre banque. Ils vous proposent ensuite aimablement de saisir le paiement pour vous. Et dès que vous leur communiquez vos informations bancaires, le tour est joué pour eux.

Modeste Kouamé