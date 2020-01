Visa: l’Arabie saoudite a pris une décision, les Marocains concernés

Les ressortissants étrangers, dont les Marocains, titulaires d’un visa Schengen, d’un visa des Etats-Unis et du Royaume-Uni ont désormais le libre accès en Arabie saoudite. L’Autorité générale de l’aviation civile du Royaume Wahhabite vient d’adresser une circulaire aux opérateurs aériens, leur annonçant cette nouvelle mesure, au grand bonheur de ceux qui souhaiteraient accomplir une «Omra» à tout moment de l’année.

Il suffit que le visa soit valide et qu’il soit déjà utilisé. La vérification des nationalités des visiteurs n’est même pas nécessaire.

Rappelons qu’en septembre dernier, l’Arabie Saoudite a annoncé que des visas touristiques seront délivrés pour la première fois.

À travers cette démarche, Riyad vise à diversifier son économie et préparer l’après-pétrole. La relance du tourisme étant l’une des pièces centrales du programme de réforme « Vision 2030 » du prince héritier Mohamed Ben Salman (MBS).

Le royaume wahhabite va ainsi offrir en ligne des visas de tourisme aux ressortissants de 49 pays, dont les Etats-Unis, l’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande. En plus de 7 pays d’Asie et 38 pays européens.

N.M.