Visa France: bonne nouvelle pour les Marocains (VIDEO)

Le Maroc est devenu le deuxième pays pour la délivrance de visas français, après la Chine, a indiqué le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, rappelant que jamais dans l’histoire la France n’a délivré autant de visas aux Marocains que l’année dernière.

Plus de 400 000 visas ont été délivrés aux Marocains par les différents consulats français établis dans le Royaume, a souligné Le Drian dans un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita.

La progression de ce chiffre “très significatif” de 10% par an montre l’”attractivité” des relations entre le Maroc et la France, a-t-il noté, faisant remarquer que compte tenu de l’afflux des demandes qu’il faut gérer, il y a des délais d’instructions.

“C’est plutôt une bonne nouvelle pour notre relation, mais il faut la gérer le mieux possible”, a-t-il insisté, indiquant que les agents opérant dans les consulats de France au Maroc le font avec “beaucoup de détermination” de sorte que les candidats aux visas puissent être honorés dans les plus brefs délais.

Par ailleurs, le chef de la diplomatie française a affirmé que le coût du visa n’a pas augmenté, précisant que son pays est soumis à des réglementations européennes à ce sujet.

S’agissant des relations économiques bilatérales, Le Drian s’est félicité d'”une relation économique considérable”, rappelant que plus de 900 entreprises françaises sont directement ou indirectement présentes sur le territoire marocain en créant des milliers d’emplois. “Nous avons une volonté de continuer ensemble dans un vrai partenariat, qui a été singulièrement illustré lors de l’inauguration de la LGV mais qui se renforce aussi par la décision de mettre en œuvre une centrale solaire Noor” a-t-il poursuivi, estimant que tout cela montre le succès des relations économiques bilatérales, et qui participent au développement d’un pays et de toute une région.

S.L. (avec MAP)