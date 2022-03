Visa d’Espagne: vous devez payer jusqu’à 15.000 dhs pour avoir un rendez-vous ! (VIDEO)

Plusieurs étudiants marocains en Espagne ont exprimé leur colère après plusieurs mois d’attente pour décrocher un rendez-vous du visa.

Au micro de le Site info, un étudiant a indiqué que les demandeurs de visas sont désormais obligés de payer des sommes conséquentes pour décrocher un rendez-vous afin de déposer leurs dossiers à l’ambassade.

«Le rendez-vous du visa coûte désormais entre 2000 et 15.000 dirhams ! Les prix ont grimpé à cause des «semsara» (intermédiaires) qui réservent tous les rendez-vous et les remettent en vente à des prix exorbitants. C’est totalement injuste», a déploré un étudiant.

Notre interlocuteur a ainsi appelé les autorités à intervenir afin de contrôler la prise des rendez-vous. «Nous n’avons pas pu nous rendre en Espagne vu qu’on n’a pas les moyens de payer le rendez-vous. Ce problème perdure depuis plusieurs mois. Plusieurs étudiants ont raté des mois de cours», a-t-il ajouté.

