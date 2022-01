Virus « Florona »: les précisions de Dr Tayeb Hamdi

Le médecin chercheur en politiques et systèmes de santé, Dr Tayeb Hamdi, a précisé que le virus « Florona », détecté en Israël, est un mélange entre la covid-19 et à la grippe saisonnière.

Dans une déclaration à Le Site info, le praticien a indiqué que « Florona » n’est pas un nouveau variant, mais un phénomène qui arrive quand un patient est atteint à la fois de grippe et de covid-19. Ce qui est tout à fait normal, a-t-il souligné. Et d’ajouter que les patients atteints de « Florona » souffrent de sévères symptômes et subissent une détérioration de leur état de santé.

A ce propos, Dr Tayeb Hamdi appelle les citoyens à recevoir la troisième dose du vaccin contre la covid-19, ainsi que le vaccin contre la grippe, et à respecter le protocole sanitaire.

M.F.