Violent choc entre un taxi et une voiture à Casablanca (VIDEO)

Un terrible accident s’est produit ce mardi 4 avril à Casablanca, après la collision entre un grand taxi et une voiture.

Heureusement, on ne déplore aucune perte humaine, mais des passagers du grand taxi ont subi des blessures de gravité diverses et ont été transférés à l’hôpital pour y recevoir les soins appropriés à leur état de santé, rapporte une source à Le Site info,

Aussitôt alertés, les services sécuritaires se sont empressés de se rendre sur les lieux de l’accident pour diligenter une enquête sur les causes réelles de cette terrible collision et pour fluidifier la circulation, a ajouté la même source. On suppose que la cause de cet accident est due à l’excès de vitesse, ainsi qu’à la transgression des règles de priorité.

L.A.