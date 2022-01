Violée et sauvagement violentée par son ex-compagnon: une jeune femme raconte son enfer (VIDEO)

Le sort n’a point été clément pour cette jeune femme dont la vie a dangereusement et dramatiquement basculé depuis que sa propre famille l’a chassée du domicile parental, à Salé, la laissant aux prises avec un destin cruel et impitoyable.

Dans une déclaration à Le Site info, la jeune femme a aussi révélé avoir été été victime de viols d’une rare violence sauvage, d’agressions physiques et d’humiliations diverses et insupportables, perpétrés par un individu avec qui elle vivait en concubinage, hors des liens sacrés du mariage. Relations tumultueuses qui ont fini par une grossesse indésirée.

Demandant l’interpellation du mis en cause par les autorités concernées, la victime lance également un appel aux bienfaiteurs, dans le but de pouvoir bénéficier d’un toit qui pourrait les abriter son enfant et elle. Ou, du moins, la soutenir et l’aider afin qu’elle puisse revenir vivre au sein de sa famille.

La vidéo ci-après relate d’autres péripéties douloureuses que cette jeune femme ne parvient plus à supporter chaque jour que Dieu fait.

L.A.