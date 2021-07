Violation du couvre feu: 20 arrestations à Salé

Les opérations effectuées par les forces de l’ordre à Salé, dans la soirée de vendredi, ont mené à l’arrestation de 20 personnes, dont 15 mineurs, pour avoir violé l’état d’urgence sanitaire, causé des pertes matérielles aux biens d’autrui et mis en danger la sécurité des citoyens.

Les services sécuritaires de la ville de Salé avaient été alertés au sujet d’un groupe de personnes, soupçonnés d’être affiliés aux ultras d’un club de football, qui semaient le chaos et vandalisait des voitures. Les patrouilles de police sont ensuite intervenues et ont procédé à l’arrestation d’une vingtaine de personnes.

Les suspects ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête ouverte par la police judiciaire de Salé sous la supervision du parquet compétent, afin de révéler toutes les circonstances de cette affaire, et déterminer les véritables causes et motivations derrière ces actes criminels.

M.F.