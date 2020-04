Violation de l’état d’urgence : plus de 2000 personnes interpellées par la DGSN

Les opérations sécuritaires menées pour imposer l’état d’urgence sanitaire décrété pour enrayer la propagation de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19) ont permis l’interpellation, au cours des dernières 24h, de 2.122 individus, dont 1.246 ont été placés en garde à vue à la disposition des enquêtes préliminaires ordonnées par les parquets compétents, alors que les autres ont été soumises aux procédures d’investigation, de pointage et de vérification d’identité, indique dimanche la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Dans un communiqué, la DGSN précise que depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire par les pouvoirs publics, il a été procédé à l’interpellation d’un total de 28.701 individus au niveau de l’ensemble des villes du Royaume, dont 15.545 ont été déférés devant les parquets compétents après la procédure de la garde à vue.

Ces interpellations se répartissent selon les préfectures de police et la sûreté régionale et provinciale comme suit: préfecture de police de Casablanca (4.331), préfecture de police de Rabat (3.767), préfecture de police de Kénitra (3.346), préfecture de police d’Oujda (2.904), préfecture de police de Marrakech (2.589), préfecture de police d’Agadir (2.288), sûreté provinciale de Salé (2.050), préfecture de police de Beni Mellal (1.041), préfecture de police de Fès (994), préfecture de police de Meknès (931), préfecture de police de Tétouan (647), sûreté provinciale d’El Jadida (635), sûreté provinciale de Ouarzazate (597), préfecture de police de Tanger (564), préfecture de police de Settat (556), sûreté provinciale d’Errachidia (448), préfecture de police de Laâyoune (420), sûreté provinciale de Safi (261), sûreté régionale de Taza (207) et sûreté régionale d’Al Hoceima (125).

La DGSN assure, dans ce cadre, que ses services continueront d’intensifier les opérations de contrôle au niveau de toutes les villes et de coordonner leurs interventions avec les différentes autorités publiques en vue d’imposer l’application stricte et ferme de l’état d’urgence, à même de garantir la sécurité sanitaire de l’ensemble des citoyens.

ZE