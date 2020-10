Violation de l’état d’urgence: Hliwa entendu par la police de Marrakech

Les autorités de Marrakech sont intervenues ce mercredi pour suspendre le tournage du nouveau clip d’Ihab le rappeur, plus connu sous le nom de Hliwa.

Selon une source de Le Site info, la police a fait une descente au quartier Al Massira 2 afin de disperser les rassemblements sur le lieu du tournage, soulignant qu’aucune mesure de prévention sanitaire, dont la distanciation physique et le port du masque, n’était respectée.

Et d’ajouter que les autorités, après avoir évacué les lieux, ont constaté que Hliwa ne disposait pas d’une autorisation de tournage. Le rappeur, accusé d’avoir violé l’état d’urgence sanitaire, a ainsi été transféré au commissariat le plus proche pour être entendu, en compagnie de plusieurs personnes qui participaient en tournage du clip. Le rappeur et ses amis ont finalement été libérés quelques heures après.

N.M.