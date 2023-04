Viol d’une fillette à Tiflet: nouvelle décision de la justice

La Cour d’appel de Rabat a reporté le procès de la fillette de 11 ans violée à Tiflet. La prochaine audience a été fixée au 13 avril.

Selon une source de Le Site info, le tribunal a pris cette décision pour que la victime soit entendue.

Rappelons que les trois violeurs ont été condamnés à seulement deux ans de prison ferme chacun, ce qui a poussé plusieurs associations à exprimer leur indignation à cause de la peine allégée dont ont écopé les coupables. Surtout que la victime est tombée enceinte et a donné naissance à un bébé mâle. Une pétition en ligne avait également été lancée, appelant à rendre justice à la fillette et à son enfant.

Les juges, eux, ont pris en considération «la situation sociale» des mis en cause et l’absence d’antécédents judiciaires pour prononcer une peine aussi allégée. Pourtant, le test ADN effectué prouve que le viol a bien eu lieu et que l’un des coupables est bien le père du bébé. En plus, celui-ci n’a pas été condamné à verser une pension ou à reconnaître son fils, ce qui a davantage indigné la société civile.

