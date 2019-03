Viol d’une femme âgée à El Jadida: nouveau rebondissement

L’individu qui a violé une femme âgée à Azemmour a été enfin interpellé. Selon une source de Le Site info, le mis en cause, en état d’ébriété avancée, est entré par effraction au domicile de la victime âgée de 90 ans et l’a violée. Cette dernière, connue dans la région, était mendiante et habitait seule.

Le président de l’association marocaine des Droits de l’homme à El Jadida Mohamed Nayss Arejdal a indiqué, à ce propos, que le coupable a lourdement tabassé la femme âgée avant d’abuser elle. Elle a été évacuée, dans un état critique à l’hôpital ‘Azemmour pour recevoir les soins nécessaires et a été transférée, par la suite, à l’hôpital Mohammed V d’El Jadida. Selon la même source, son corps portait des traces de violence.

Entendue par la police, la victime a confié qu’elle a été violée pendant des heures par le jeune homme qui habite dans le même Douar.

