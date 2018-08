Viol collectif de Khadija: plusieurs arrestations

Ils sont 12, âgés de 18 à 27 ans, impliqués dans le viol collectif de Khadija, la jeune fille de 17 ans dont l’histoire a fait le tour des réseaux sociaux et mobilisé la Toile. Ils ont été placés en détention préventive.

“Le procureur général de la chambre criminelle de la cour d’appel de Beni Mellal a décidé de poursuivre les accusés et les a placés en détention préventive avant de confier l’enquête à un juge d’instruction”, selon l’AFP qui précise que trois autres suspects sont recherchés par la police.

“Ma fille a été kidnappée et a subi pendant près d’un mois les pires tortures et sévices. Des criminels l’ont obligé à consommer des drogues et l’ont sauvagement violée”, a déclaré le père de la jeune fille à Le Site Info.

Cette bande criminelle ne s’est pas arrêtée là. “Ces agresseurs l’ont tatouée de partout et l’ont violée à tour de rôle en contrepartie de sommes d’argent”, a-t-il poursuivi.

Selon une source judiciaire citée par l’AFP, le principal suspect, âgé de 20 ans, est notamment poursuivi pour “traite d’être humain sur mineure”, “viol”, “menace de meurtre”, “torture et usage d’arme causant des blessures et séquelles psychiques” et “constitution d’une bande organisée, enlèvement et séquestration”. Le procès s’ouvre le 6 septembre prochain.

S.L.