Vignette 2020: comment payer la taxe ?

Les banques marocaines rivalisent d’offres pour attirer le maximum de clients. Les automobilistes ont jusqu’au 31 janvier 2020 pour payer la Taxe spéciale annuelle sur les véhicules (TSVA), appelée sobrement “vignette”.

Au-delà de cette échéance, il va falloir supporter une majoration de 15% sur le premier mois de retard et de 0,5% sur chaque mois en plus -ou fraction du mois- avec un minimum de 100 DH à payer. Une petite précision sur les puissances fiscales s’impose à ce niveau. Il faut débourser 700 DH pour les véhicules à moteur gasoil de moins de 8 CV contre 350 DH pour la motrice essence, 1.500 DH pour les automobiles gasoil de 8 à 10 CV contre 650 DH pour les voitures essence, 6.000 DH pour un véhicule gasoil de 11 à 14 CV contre 3.000 DH pour l’essence. Pour les véhicules gasoil dont la puissance est supérieure ou égale à 15 CV, la vignette est de 20.000 DH, tandis qu’elle est de 8.000 DH pour les véhicules essence.

Où et comment s’acquitter de la TSVA? Agences bancaires, sites e-banking et mobile banking des banques partenaires, guichets automatiques bancaires, points de paiement des réseaux de prestataires… Les banques et prestataires auprès desquels les intéressés peuvent régler leur vignette sont nombreux. En effet, la Direction générale des impôts a mis en place un système innovant de paiement de cette taxe, en partenariat avec le réseau bancaire et les prestataires de services de paiement afin d’offrir aux automobilistes un service de proximité et de faciliter le paiement de ladite taxe.

Ainsi, moyennant 5,5 DH, on peut payer sa vignette à distance par mobile banking, et il faut compter 12 DH pour un règlement via Internet. Mais au niveau des agences, il va falloir ajouter 23 DH au montant de la taxe. Et c’est une sacrée bataille que se livrent les banques, lesquelles rivalisent d’offres.

Khadim Mbaye, Les Inspirations Ecos