Vidéos dans une piscine privée à Marrakech: on en sait plus

Les autorités de Marrakech ont ouvert une enquête après la diffusion, sur la Toile, de certaines vidéos filmées dans une célèbre piscine privée. Dans ces extraits largement partagés, des homosexuels, des prostituées et des clients de différentes nationalités, en maillots de bain, dansent sensuellement et s’adonnent à des attouchements, ce qui a provoqué la colère des internautes.

Selon Al Akhbar, cette piscine, située au quartier Annakhil, attire des clients originaires des pays du Golfe et de l’Europe. Les MRE s’y rendent également en masse et n’hésitent pas à s’offrir des bouteilles d’alcool dont le prix varie entre 7000 et 30.000 dirhams.

Après la diffusion de ces vidéos, les services compétents de la Wilaya, rapporte le journal, se sont mobilisés pour s’assurer de la véracité de ces extraits, précisant que le patron de la piscine, après la polémique provoquée, a pris la fuite.

La même source a souligné que le prix d’accès à la piscine est de 300 dirhams et seuls les étrangers et les riches peuvent y accéder. Et d’ajouter que dans le cadre de l’enquête, les personnes apparaissant sur les vidéos ont été identifiées et sont actuellement recherchées.

Rappelons que le tollé avait été provoqué lorsque la piscine a invité une dizaine de personnes, dont un haut responsables marocain, qui s’y est rendu, accompagné de sa femme et de ses enfants. Il a finalement décidé de quitter les lieux, surpris par les jeunes stripteaseuses employées par le propriétaire de la piscine pour attirer plus de clients. Il a également été choqué “par la présence d’homosexuels et de prostituées”, d’après la même source.

Un rapport de la wilaya de la région de Marrakech est en cours d’élaboration et sera présenté aux services compétents pour prendre les mesures nécessaires contre le patron de la célèbre piscine. En parallèle, plusieurs associations ont appelé les autorités à lutter davantage contre ces pratiques, assurant que la prostitution continue malheureusement d’entacher l’image de Marrakech.

N.M.