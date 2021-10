Vidéo: voici à quoi ressemble Casablanca à l’heure de pointe

Ces images ont été tournées du haut d’un immeuble situé à l’avenue Zerktouni, à Casablanca, en pleine heure de pointe. Si la métropole est connue pour ses bouchons monstres, la situation s’est davantage compliquée depuis le 1er octobre, date à laquelle les élèves ont repris le chemin de l’école.

Sur cette vidéo, de nombreux automobilistes, dont les nerfs sont mis à rude épreuve, sont pris au piège dans cet embouteillage. Si certains prennent leur mal en patience, d’autres n’ont d’autre choix pour se calmer que de klaxonner, tentant tant bien que mal de contribuer à décongestionner ce tronçon routier.

Avec la rentrée scolaire et la reprise en présentiel pour pratiquement tous les secteurs, la circulation a ainsi retrouvé son rythme infernal. On ne compte plus les kilomètres de bouchons avec l’impression «qu’il y a plus de voitures qu’avant le confinement». Les travaux sur les principales artères de la ville n’arrangent pas la situation. Et «chassez le naturel, il revient au galop», les conducteurs ont repris leurs mauvaises habitudes.

L’extrait de quelques secondes a fait, d’ailleurs, le tour de la Toile, et plusieurs internautes ont exprimé leur colère à cause du stress et de la pollution causés par ces bouchons.

H.M.