VIDEO: vers une levée totale des restrictions sanitaires au Maroc ?

Mustapha Naji a indiqué que le gouvernement devrait bientôt assouplir davantage les mesures restrictives liées au covid-19.

Dans un entretien accordé à Le Site info, le membre du comité national de vaccination a précisé que le nombre d’infections et de décès liés au virus vont continuer à baisser, ce qui devrait pousser les autorités à lever définitivement le couvre-feu et à alléger les autres mesures mises en place pour endiguer le risque de propagation du covid.

Et d’ajouter que les responsables de Moderna et Pfizer ont prévu la fin de la pandémie dans une année. Entre temps, a-t-il souligné, les citoyens sont appelés à respecter les mesures de prévention sanitaire et les gestes barrières, dont la distanciation physique et le port du masque.

Pour rappel, les dernières mesures d’allègement portent sur l’interdiction des déplacements nocturnes au niveau national de 23H00 à 05H00, l’autorisation des déplacements des personnes entre les préfectures et provinces, à condition de présenter un Pass vaccinal ou une autorisation administrative de déplacement délivrée par les autorités territoriales compétentes.

Il s’agit également de la fermeture à 23H00 des commerces, restaurants et cafés, à condition de ne pas dépasser 50 pc de leur capacité d’accueil.

Ces mesures limitent à 75% la capacité des transports publics, outre la permission de l’organisation de rassemblements et d’activités dans les espaces ouverts et fermés de moins de 50 personnes, avec l’obligation d’obtenir une autorisation des autorités locales en cas de dépassement de ce nombre.

Les Hammams et salles de sport sont également autorisés à reprendre leurs activités dans la limite de 50% de leur capacité, outre le maintien de toutes les autres mesures restrictives précédemment décidées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

