Vidéo: retour sur la chronologie du drame de Bouknadel

Ils ont été transférés à l’hôpital militaire de Rabat et à l’hôpital Moulay Abdellah à Salé pour recevoir les soins nécessaires. «L’origine du drame n’a toujours pas été révélée et le procureur général a ouvert une enquête pour en élucider les circonstances», a souligné la vidéo, précisant qu’il s’agit de la pire catastrophe ferroviaire au Maroc depuis 1993.

Les quatre premiers wagons, dont celui du chauffeur, ont été totalement saccagés. A ce moment-là, plusieurs passagers, terrorisés, ont réussi à sortir du train à travers les vitres brisées et les portes endommagées. Bilan provisoire: 7 morts et 126 blessés dont 7 dans un état critique.