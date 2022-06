VIDEO. L’interview décalée, avec Majdouline Chafai Alaoui

Majdouline Chafai El Alaoui, directrice des marques BMW et Mini chez Smeia, était « l’invitée des ECO » en mai dernier. Elle s’est prêtée au jeu de l’interview décalée à la fin de ce grand entretien.

Question : Vous êtes plutôt Berline ou 4×4 ?

Réponse. Majdouline Chafai Alaoui : 4×4

Q : Mini ou BMW ?

R : BMW

Q : Votre couleur préférée ?

R : Le vert

Q : métallisée ou opaque ?

R : opaque

Q : Vous avez un chauffeur ou vous conduisez vous-même votre voiture ?

R : Je conduis. J’ai le plaisir de conduire ma BMW.

Q : Vous avez déjà été arrêtée par un policier ?

R : Cela arrive à tout le monde

Q : Pourquoi vous vous êtes fait arrêter ?

R : J’ai honte de le dire, mais la dernière fois, j’étais entrain de regarder de loin mon téléphone.

Q : Vous voyagez beaucoup avec votre BMW ?

R : Oui

Q : Votre destination préférée au Maroc ?

R : Tanger

Q : Et dans le monde ?

R : l’Asie, la Thailande.

Q : C’est là ou vous allez partir cet été ?

R : ça fait un moment qu’on ne voyage plus, je suis prête à voyager n’ importe où.

Q : Quel est votre modèle BMW préféré ?

R : J’ai dit tout à l’heure j’aime bien les 4X4. C’est vrai que je les aime bien mais actuellement j’ai une série 4 Gran coupé et c’est un super modèle et une très belle voiture.

Q : Quel modèle de BMW vous a le plus marqué ?

R : Je suis très marqué par le nouveau ix électrique qui est une vraie révolution technologique mais aussi un super modèle côté design. Une découverte à faire.

Q : Votre mari, qu’est ce qu’il conduit comme voiture ?

R : Une BMW X3

Q : Si vous deviez conduire une autre voiture que la BM, ce serait laquelle ?

R : (rire) la Mini. J’aime beaucoup Mini, c’est une belle marque.

Q : Quand vous étiez petite, vous aviez pour ambition de travailler dans le secteur automobile ?

R : Franchement, c’est un virage que j’ai pris bien plus tard. Je voulais être pilote puis ingénieure, mais j’ai découvert que je voulais être en contact avec les équipes. J’ai commencé dans un bureau d’études et le fait de travailler en solo sur des sujets et des projets m’a permis de prendre conscience que je ne voulais pas faire ça. Je voulais driver des équipes.

Q : C’était quoi le déclic ?

R : le déclic s’est fait avec un groupe marocain qui m’a donné la possibilité de développer des marques et là j’ai découvert que j’aimais beaucoup cette partie gestion et pilotage. Je suis très passionnée par les performances et la volonté à aller de l’avant.

Q : Avez-vous déjà été tentée de représenter une autre marque que BMW et Mini ?

R : La vérité, je suis très bien avec BMW et Mini. J’ai déjà développé par le passé d’autres marques. J’étais DGA dans un autre groupe automobile et je me suis occupé de la marque Seat. J’ai conduit la marque de quelques centaines de voitures vendues à prés de 1500. Après, ça a pris son envol.

Q : Quel est le meilleur client que vous avez eu, et pourquoi ?

R : Je vous raconte une anecdote exceptionnelle que j’ai vécue. On a vendu des hybrides depuis 2018 et puis on a invité un client à un événement important. Il commence à parler autour d’une table de sa voiture, une série 7 hybride, il parlait tellement bien de sa voiture que j’ai été touchée. Je voulais carrément faire une interview avec ce client et montrer ses déclarations à nos équipes commerciales parce que les meilleurs ambassadeurs sont les clients satisfaits.

Q : Et le pire client que vous ayez eu ?

R : Il n y a pas de pire client. On peut avoir des clients exigeants car ils sont informés et connaisseurs mais il n y a vraiment pas de pire client.

Q : Quelle est la ville ou vous vendez le plus ?

R : Casablanca. Elle représente 53% des ventes. Après, vient Rabat avec 27% des ventes.

Q : Qu’est ce que les Marocains apprécient le plus chez BMW et Mini?

R : BMW est la marque pionnière dans tout ce qui est innovation, technologie, sportivité. Pour Mini, c’est une production anglaise, la motorisation est signée BMW. Elle a un style et un design très particulier. C’est une voiture que l’on peut personnaliser et elle a de plus en plus de succès dans certains quartiers de la ville.

Concernant les motos, la motorrad est une marque qui se développe très bien. Cette année, on a une ambition d’arriver à 400 motos vendues. On est leaders des segments supérieurs à 125cc, avec un best-seller, la GS 1250 et la GS 1250 Adventure.

Q : Vous vendez plus aux hommes ou aux femmes ?

R : On tend vers 40% femmes et 60% hommes , mais on ne fait pas de différence entre hommes et femmes, on a des voitures qui correspondent à tout le monde.

Q : Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vendre une voiture en un temps record ?

R : Il y a des commandes qui arrivent par mail des mois avant le lancement d’un modèle. Il y a aussi des clients qui veulent être les premiers à se faire livrer. Je ne suis pas dans l’expérience de vente directe, mais je sais que ça arrive souvent.