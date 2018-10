VIDEO- les shows aériens du “Marrakech Air Show 2018”

En application des Hautes Instructions Royales, la 6ème édition du Salon International de l’Aéronautique et du Spatial “Marrakech Air Show 2018” a été inaugurée mercredi dans la cité ocre, en présence du Général du Corps d’Armée, Abdelfatah Louarak, Inspecteur Général des Forces Armées Royales (FAR), du ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, Moulay Hafid Elalamy, du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdellatif Loudiyi, ainsi que d’autres personnalités civiles et militaires marocaines et étrangères.

L’ouverture de “Marrakech Air Show 2018”, Salon placé sous le Haut Patronage du roi, a été marquée par l’organisation d’une série de shows aériens exécutés par la patrouille “Marche Verte”, outre une démonstration d’avions spécialisés dans la lutte contre les incendies de forêts.

L’assistance a été également conviée à apprécier d’autres shows aériens, notamment celui d’hélicoptères des FAR utilisées dans des opérations de sauvetage, un passage d’une patrouille des F-16, un passage d’une patrouille des F-5, un passage d’une patrouille de chasseurs F-1 modernisés, et des spectacles de voltige.

Par la suite, les membres de la délégation officielle ont effectué une tournée à travers les différents stands de ce Salon où des explications leur ont été présentées sur le secteur de l’aéronautique et du spatial à l’échelle nationale et internationale.